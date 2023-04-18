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تعليم الشمال يناقش سبل تفعيل منظومة التعليم الإلكتروني في المدارس

18 نيسان / أبريل 2023 12:35

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غزة- وكالة الراي 
ناقشت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، سبل تفعيل منظومة التعليم الإلكتروني في المدارس ونشر محتوى تعليمي عالي الجودة بما يخدم الطلبة ويساهم في تعزيز العملة التعليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع لذي عقدته لجنة التعليم الإلكتروني بالمديرية برئاسة مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، وعضوية كل من رئيس قسم التقنيات التربوية أ. أيمن ظاهر، ورئيس قسم الإشراف والتأهيل التربوي أ. محمد أبو ندى، ومشرف التكنولوجيا د. أحمد أبو علبة، ورئيس شعبة العلاقات العامة والإعلام أ. توفيق السيد سليم.

واستعرض أ. شهاب جملة من الآليات التي من شأنها تفعيل منظومة التعليم الإلكتروني في المدارس، من بينها تدريب المعلمين والطلبة على استخدام أدوات التعليم الإلكتروني ومنصة روافد التعليمية التي تشمل بوابة روافد التعليمية، وقناة روافد التعليمية، وحاضنة الكائنات التعليمية، وغيرها من الخدمات.

وأكد أ. شهاب أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الأنشطة والبرامج التي من شأنها تعزيز منظومة التعليم الإلكتروني بما ينسجم مع الرؤية الطموحة لوزارة التربية والتعليم العالي نحو الارتقاء بالواقع التعليمي وتحسين مخرجاته.
 

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