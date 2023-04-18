صرف حقوق الغير مدني وعسكري عن شهر مارس غداً

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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18 نيسان / أبريل 2023 01:12
غزة - وكالة الرأي :
أعلنت وزارة المالية عن صرف حقوق الغير -مدني وعسكري- عن شهر مارس.
وقالت إن الصرف سيكون غداً الأربعاء 04/19 في كافة فروع بنك البريد.
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