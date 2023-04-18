صرف حقوق الغير مدني وعسكري عن شهر مارس غداً

غزة - وكالة الرأي :

أعلنت وزارة المالية عن صرف حقوق الغير -مدني وعسكري- عن شهر مارس.

وقالت إن الصرف سيكون غداً الأربعاء 04/19 في كافة فروع بنك البريد.