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صرف حقوق الغير مدني وعسكري عن شهر مارس غداً

18 نيسان / أبريل 2023 01:12

غزة - وكالة الرأي :

أعلنت وزارة المالية عن صرف حقوق الغير -مدني وعسكري- عن شهر مارس.

وقالت إن الصرف سيكون غداً الأربعاء 04/19 في كافة فروع بنك البريد.

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