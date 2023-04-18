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الزراعة تنظم محاضرة تدريبية بعنوان" البونيكام" ودوره في إحلال الواردات

18 نيسان / أبريل 2023 03:56

الزراعة تنظم محاضرة تدريبية بعنوان" البونيكام" ودوره في إحلال الواردات
الزراعة تنظم محاضرة تدريبية بعنوان

غزة - وكالة الرأي:

نفذت دائرة التدريب بالتعاون مع الادارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين في وزارة الزراعة،محاضرة، متخصصة،حول "محصول "البونيكام" ودوره في إحلال بعض الواردات العلفية"، وذلك في قاعة مركز التدريب بمقر الوزارة، بحضور كل من أ. سامي النخالة مدير دائرة التدريب والمهندس، اسامة شيخ العيد مدرب المحاضرة،وعدد من المهندسين الزراعين  والمرشدين الزراعيين العاملين في وحدات الارشاد والوقاية والانتاج الحيواني.

و تطرق م.شيخ العيد" خلال المحاضرة للعديد من المحاور الهامة، كان أهمها تعريف عام بالنبات، أصناف محصول "البونيكام" عالمياً، القيمة الغذائية للنبات ودوره في تغذية حيوانات المزرعة، طرق الزراعة والمعاملات الزراعية المناسبة، والحصاد وطرق تجهيز عليقة علفية مناسبة للحيوانات.

وتهدف المحاضرة الى التوسع في زراعة محصول "البونيكام في قطاع غزة لتناسبة مع التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، وتحمله ارتفاع نسبة ملوحة المياه وامكانية زراعته باستخدام المياه المعالجة.

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