آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء 19 أبريل

غزة-وكالة الراي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الاربعاء .

وقالت الهيئة، إن السفر غداً سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/15) و الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/15)

ودعت الهيئة المواطنين الى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

واكدت الهيئة على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات و إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

واكدت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

- للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: