متوسط أسعار اللوم والمنتجات الزراعية اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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19 نيسان / أبريل 2023 09:26
غزة - وكالة الرأي:
نشرت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة، متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء، والتي جاءت على النحو التالي:
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