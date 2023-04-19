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متوسط أسعار اللوم والمنتجات الزراعية اليوم

19 نيسان / أبريل 2023 09:26

غزة - وكالة الرأي:

نشرت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة، متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء، والتي جاءت على النحو التالي:

اسعار خضار 1
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