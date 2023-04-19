وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تناقش آلية منح التراخيص للمولدات الكهربائية وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة.. الكشف عن محاولة القسام أسر جندي عام 2014 وكالة الرأي الفلسطينية الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 74 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من نابلس وكالة الرأي الفلسطينية حماس: ما كشفه الإعلام العبري يؤكد بسالة مقاتلي القسام وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يتقدم بخطط لزيادة سعة ملعبه إلى 60 ألف متفرج وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يبلغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية ميلان يتعادل مع نابولي ويبلغ المربع الذهبي الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين وكالة الرأي الفلسطينية ما الذي تسبب في حدوث ظاهرة متوهجة غريبة فوق ألاسكا؟
أخبار » أخبار الأسرى

الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 74

19 نيسان / أبريل 2023 09:57

الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 74
الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 74

رام الله - وكالة الرأي:

يواصل الأسير خضر عدنان، من بلدة عرابة جنوب جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله لليوم 74 على التوالي، في ظل ظروف صحية صعبة للغاية.

وأكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أن ما يمر به الأسير خضر عدنان جلل وخطير والاحتلال قرر إعدامه.

وذكر فارس أن الموقف الذي يمر به عدنان جلل وخطير، والاحتلال قرر تلفيق لائحة اتهام له، وكأنهم قرروا إعدامه.

وقال محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، عقب زيارته للأسير عدنان، في "عيادة سجن الرملة"، بأنه يعاني من إغماءات متكررة وضعف في البصر والسمع.

كما يُعاني من تخدر في الجسد وضغط شديد بالصدر وتشنجات بأنحاء جسمه، واستفراغ عصارة حامضية مع هزال وضعف شديد.

وأضاف أنه رغم حالة الأسير عدنان الصحية الخطيرة للغاية، إلا أن إدارة السجون ترفض نقله إلى المستشفى، وتحتجزه في "عيادة سجن الرملة" في ظروف صعبة للغاية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟