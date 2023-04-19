وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تناقش آلية منح التراخيص للمولدات الكهربائية وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة.. الكشف عن محاولة القسام أسر جندي عام 2014 وكالة الرأي الفلسطينية الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 74 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من نابلس وكالة الرأي الفلسطينية حماس: ما كشفه الإعلام العبري يؤكد بسالة مقاتلي القسام وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يتقدم بخطط لزيادة سعة ملعبه إلى 60 ألف متفرج وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يبلغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية ميلان يتعادل مع نابولي ويبلغ المربع الذهبي الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين وكالة الرأي الفلسطينية ما الذي تسبب في حدوث ظاهرة متوهجة غريبة فوق ألاسكا؟
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2513) الأربعاء 19/4/2023

19 نيسان / أبريل 2023 10:51

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2513)  الأربعاء 19/4/2023

أخبار فلسطينية

·         الفصائل الفلسطينية تشيد بجرأة منفذ عملية الشيخ جراح وتدعو لتصعيد المقاومة

·         مصادر سياسية تؤكد لـ”القدس العربي” عدم ارتباط زيارة الرئيس عباس للسعودية بالمصالحة أو عقد لقاءات مع حماس 

·         الأسير عدنان يواصل الإضراب وتحذيرات من استشهاده المفاجئ.. والأسير دقة يرقد على سرير المرض

·         حماس: ماتم كشفه عبر الإعلام العبري يؤكد أن "الأسرى" محوراً أساسياً للقسام

·         الأسير عدنان يواصل الإضراب وتحذيرات من استشهاده المفاجئ.. والأسير دقة يرقد على سرير المرض

·         اشتية: نريد ضغطا جادا على إسرائيل خلال اجتماع المانحين القاد

·         9 أسابيع على إضراب المعلمين: الجميع يصرخ «وبعدين؟» ووزارة التعليم تهدد بفرض عقوبات «إدارية ومالية حازمة»

أخبار إسرائيلي

 

·         معهد إسرائيلي: الأحداث الأخيرة عززت سيطرة حماس على المشهد الفلسطيني

·         لأول مرة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل كمين أعده مقاتلو "القسام" قرب سديروت (صور وفيديو)

·         إضعاف القضاء: استعدادات لمواجهة احتجاجات عشية يوم استقلال إسرائيل

اخبار دولية

·         قتلى ومصابون في اشتباكات بالسودان ودعوات دولية لوقف إطلاق النار

·         العالم يتجه نحو زيادة 3 درجات مئوية بسبب تراجع استخدام الفحم لإنتاج الطاقة

اخبار عربية

الرئيس يجتمع مع ولي العهد السعودي في جدة

 الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

·         الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا شمال القدس بزعم محاولته الاستيلاء على سلاح أحد الجنود

·         قوات الاحتلال تعتقل 3 مطلوبين من مخيم جنين بزعم التخطيط لعملية مقاومة

·         الفصائل الفلسطينية تشيد بجرأة منفذ عملية الشيخ جراح وتدعو لتصعيد المقاومة

·         مصادر سياسية تؤكد لـ”القدس العربي” عدم ارتباط زيارة الرئيس عباس للسعودية بالمصالحة أو عقد لقاءات مع حماس 

·         الأسير عدنان يواصل الإضراب وتحذيرات من استشهاده المفاجئ.. والأسير دقة يرقد على سرير المرض

·         إصابة مستوطنين إسرائيلييْن في عملية إطلاق نار بالقدس- (فيديوهات)

·         رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.. 280 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك- (صور)

·          

·         بزعم تنفيذها عملية طعن.. الاحتلال يطلق النار على فلسطينية قرب الخليل- (فيديو)

·         9 أسابيع على إضراب المعلمين: الجميع يصرخ «وبعدين؟» ووزارة التعليم تهدد بفرض عقوبات «إدارية ومالية حازمة»

 

الشرق الأوسط

·         اشتباكات وإصابات واعتقالات في مخيم جنين

·         280 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر في الأقصى

الغد الأردنية

 

·         العشرات من جنود “غولاني” الإسرائيلية يلقون أسلحتهم ويعودون لمنازلهم

·         5 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم

 

الاهرام المصرية

 

الشروق المصرية

 

الشرق القطرية

الصحف المحلية

 

فلسطين اون لاين

·         21 عملًا مقاومًا في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

·         قناة عبرية تكشف تفاصيل كمين أعده مقاتلو "القسام" في عملية أبو مطيبق

·         اشتباكات مسلحة في جنين ومداهمات للاحتلال بمناطق متفرقة بالضفة

·         "حماس": ما كشفه الاحتلال جزء بسيط من بطولة مقاتلي القسام

·         كتائب القسام تكشف مجريات عملية أبو مطيبق البطولية عام 2014م

·         بالصور... أكثر من سبعين ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

 

 صحيفة القدس

·         الرئيس عباس يجتمع بولي العهد السعودي في جدة

·         مداهمات ومصادرة مركبة وإطلاق نار في قباطية.. الاحتلال ينفذ حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية

·         عزل ضابط بسبب فشل عملية اعتقال شاب الأسبوع الماضي

·         مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

·         مصادر مسؤولة: سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن العمل بعد عطلة العيد

·         مستوطنون يغلقون مدخل البيرة الشمالي ويعتدون على مركبات المواطنين

·         مستوطنون يستولون على منزل في المزرعة الغربية

·         مصرع مواطن سبعيني بحادث سير ذاتي في جنين

·         الاحتلال يعتقل شابا من رام الله على حاجز عسكري قرب نابلس

·         قناة عبرية: مواصلة ملاحقة منفذ عملية الشيخ جراح

·         الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل زبوبا غرب جنين

·         تعرض مركبة مستوطن لإطلاق نار قرب سلفيت

·         الاحتلال يعتقل مواطنًا على حاجز قلنديا

·         أبرز قرارات الحكومة الفلسطينية في أعقاب جلستها الأسبوعية

·         وفاة القيادي بحركة حماس الشيخ فياض الأغبر

·         افتتاح قسم القسطرة الطرفية في مجمع فلسطين الطبي

·         البطش: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عدنان

·          

·          

صحيفة الأيام

 

 

» الحياة الجديدة

 

 

 

 

وكالة  الرأي

 

·          

·         قوة خاصة "إسرائيلية" تعتقل شابين من مخيم عسكر بنابلس

·         الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 74

·         قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين

·         حماس: ماتم كشفه عبر الإعلام العبري يؤكد أن "الأسرى" محوراً أساسياً للقسام

·         قوات الاحتلال تداهم منزلاً في بلدة نحالين ببيت لحم

·         زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في عرض بحر شمال غزة

·         الاحتلال يقتحم مدينة أريحا ومخيم عين السلطان

 

وكالة صفا

 

·         العاروري: المقاومة بحضور رئيسي المخابرات السعودية والفلسطينية

·         تفاصيل مباحثات عباس وابن سلمان في جدة

·         بالفيديو جيش الاحتلال يستهدف أحد جنوده بعد وقوعه بيد القسام عام 2014

·         قوات خاصة تعتقل شابين شرقي نابلس

·         معهد إسرائيلي: الأحداث الأخيرة عززت سيطرة حماس على المشهد الفلسطيني

·         بالصور أسواق القدس.. حركة تجارية نشطة تتحدى إجراءات الاحتلال

·         بالفيديو والصور متطوعو الأقصى.. خلية نحل لخدمة ضيوف مسرى الرسول في رمضان

·         قدس

أوقفت اقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان

 

فلسطين اليوم

·         زيارة مرتقبة لعائلته الخميس القادم..74 يوماً على إضراب الشيخ خضر عدنان.. تحذيرات من استشهاده وعائلته تتهم الصليب بالتقصير.

·         بالفيديو اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قباطية قضاء جنين ومداهمات لمنازل المواطنين في اريحا وعين السلطان

·         زوارق الاحتلال الحربية تطلق النار وقنابل الإنارة في عرض بحر شمال قطاع غزة

·         حكومة رام الله تقر إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن العمل بعد العيد

·         بالفيديو قوات الاحتلال تستنفر عند باب الساهرة بالقدس وتوقف مركبات المواطنين

·          

 


سما نيوز

 

·         الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية الشيخ جراح

·         لأول مرة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل كمين أعده مقاتلو "القسام" قرب سديروت (صور وفيديو)

·         الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

·         تقديرات المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية حول التصعيد المقبل في غزة

·         تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع ولي العهد السعودي في جدة

·          

عرب 48

 

·         الاحتلال يعتقل فتى بادعاء الاشتباه بتنفيذ عملية إطلاق نار بالشيخ جراح

·         حكم بالسجن 30 عاما على سند طرمان بادعاء عملية دهس جنود بالقدس

·         إضعاف القضاء: استعدادات لمواجهة احتجاجات عشية يوم استقلال إسرائيل

·         جنين: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان.. اشتباك مسلح و8 إصابات

·         وقفة إسناد للأسرى المرضى في طولكرم

·         الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز الحمرا في الأغوار منذ 11 يوما

·         اعتقالات بالقدس وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بالخليل

·         إضعاف القضاء: استعدادات لمواجهة احتجاجات عشية يوم استقلال إسرائيل

·         الاحتلال يعزل ضابطا تسبّب بفرار فلسطينيّ خلال محاولة اعتقاله في جنين

·         رئيس "أمان" الأسبق: أميركا قد لا تزود إسرائيل بالذخيرة بحرب مستقبلية

·         قبطان طائرة إسرائيلية يثير ضجة بربط ذكرى الهولوكوست بإضعاف القضاء

·          وكالة وفا

·         الرئيس يجتمع مع ولي العهد السعودي في جدة

·         تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم وإخطارات واعت ...

·         اشتية: نريد ضغطا جادا على إسرائيل خلال اجتماع المانحين القاد ...

·         70 ألف مصلٍّ يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

 

حدث في مثل هذا اليوم

19 نيسان (أبريل)

·         2003 استشهد المصور الصحفي "نزيه عادل دروزة" (44) عاماً الذي يعمل في تلفزيون فلسطين ووكالة (الأسوشيتدبرس) الأميركية أثناء تصويره للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في البلدة القديمة من مدينة نابلس.

·         2002م الشهيد عبد الله حسن أبو عودة من مدينة خان يونس كان يستقل سيارة وعند مستعمرة غوش قطيف فجر نفسه مما أدى إلى استشهاده.

·         1994م عودة ستة من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

·         1992م إصابة ستة فلسطينيين بجراح برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، خلال أعمال احتجاج شعبية.

·         1978م افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر وإعلان إلغاء اتفاق عمان.

·         1948م العصابات الصهيونية تحتل مدينة طبريا، والجيش البريطاني يسهل ترحيل العرب عن مدينتهم.

·         1936م بداية الإضراب الكبير في الثورة الكبرى 1936-1939

·         1920م انعقد المجلس الأعلى للحلفاء الذي يعتبر امتدادا لمؤتمر لندن في شباط 1920 في مدينة سان ريمو الإيطالية في الفترة من 19-25/4/1920، للبحث في شروط الحفاء للصلح مع تركيا طبقاً لمعاهدة سيفر والمصادقة عليها بعد إعلان سورية استقلالها ومناداتها بالأمير فيصل ملكاً عليها في المؤتمر السوري العام بتاريخ 8/3/1920.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟