النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2513) الأربعاء 19/4/2023
أخبار فلسطينية
· الفصائل الفلسطينية تشيد بجرأة منفذ عملية الشيخ جراح وتدعو لتصعيد المقاومة
· مصادر سياسية تؤكد لـ”القدس العربي” عدم ارتباط زيارة الرئيس عباس للسعودية بالمصالحة أو عقد لقاءات مع حماس
· الأسير عدنان يواصل الإضراب وتحذيرات من استشهاده المفاجئ.. والأسير دقة يرقد على سرير المرض
· حماس: ماتم كشفه عبر الإعلام العبري يؤكد أن "الأسرى" محوراً أساسياً للقسام
· الأسير عدنان يواصل الإضراب وتحذيرات من استشهاده المفاجئ.. والأسير دقة يرقد على سرير المرض
· اشتية: نريد ضغطا جادا على إسرائيل خلال اجتماع المانحين القاد
· 9 أسابيع على إضراب المعلمين: الجميع يصرخ «وبعدين؟» ووزارة التعليم تهدد بفرض عقوبات «إدارية ومالية حازمة»
أخبار إسرائيلي
· معهد إسرائيلي: الأحداث الأخيرة عززت سيطرة حماس على المشهد الفلسطيني
· لأول مرة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل كمين أعده مقاتلو "القسام" قرب سديروت (صور وفيديو)
· إضعاف القضاء: استعدادات لمواجهة احتجاجات عشية يوم استقلال إسرائيل
اخبار دولية
· قتلى ومصابون في اشتباكات بالسودان ودعوات دولية لوقف إطلاق النار
· العالم يتجه نحو زيادة 3 درجات مئوية بسبب تراجع استخدام الفحم لإنتاج الطاقة
اخبار عربية
الرئيس يجتمع مع ولي العهد السعودي في جدة
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الصحف العربية
القدس العربي
· الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا شمال القدس بزعم محاولته الاستيلاء على سلاح أحد الجنود
· قوات الاحتلال تعتقل 3 مطلوبين من مخيم جنين بزعم التخطيط لعملية مقاومة
· الفصائل الفلسطينية تشيد بجرأة منفذ عملية الشيخ جراح وتدعو لتصعيد المقاومة
· مصادر سياسية تؤكد لـ”القدس العربي” عدم ارتباط زيارة الرئيس عباس للسعودية بالمصالحة أو عقد لقاءات مع حماس
· الأسير عدنان يواصل الإضراب وتحذيرات من استشهاده المفاجئ.. والأسير دقة يرقد على سرير المرض
· إصابة مستوطنين إسرائيلييْن في عملية إطلاق نار بالقدس- (فيديوهات)
· رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.. 280 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك- (صور)
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· بزعم تنفيذها عملية طعن.. الاحتلال يطلق النار على فلسطينية قرب الخليل- (فيديو)
· 9 أسابيع على إضراب المعلمين: الجميع يصرخ «وبعدين؟» ووزارة التعليم تهدد بفرض عقوبات «إدارية ومالية حازمة»
الشرق الأوسط
· اشتباكات وإصابات واعتقالات في مخيم جنين
· 280 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر في الأقصى
الغد الأردنية
· العشرات من جنود “غولاني” الإسرائيلية يلقون أسلحتهم ويعودون لمنازلهم
· 5 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم…
الاهرام المصرية
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وكالة بيت مال القدس الشريف تطلق مبادرة "أبواب القدس المفتوحة
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رئيس وزراء فلسطين: نريد ضغطا جادا على إسرائيل خلال اجتماع المانحين القادم للوفاء بتعهداتها
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الشروق المصرية
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رئيس وزراء فلسطين: نريد ضغطا جادا على إسرائيل خلال اجتماع المانحين للوفاء عهداتها
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الحكومة الفلسطينية تقر إجراءات عقابية على المعلمين المضربين بالضفة الغربيةا
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أسير فلسطيني يواصل إضرابه عن الطعام بسجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ73 على التوالي
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· 21 عملًا مقاومًا في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
· قناة عبرية تكشف تفاصيل كمين أعده مقاتلو "القسام" في عملية أبو مطيبق
· اشتباكات مسلحة في جنين ومداهمات للاحتلال بمناطق متفرقة بالضفة
· "حماس": ما كشفه الاحتلال جزء بسيط من بطولة مقاتلي القسام
· كتائب القسام تكشف مجريات عملية أبو مطيبق البطولية عام 2014م
· بالصور... أكثر من سبعين ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى
صحيفة القدس
· الرئيس عباس يجتمع بولي العهد السعودي في جدة
· مداهمات ومصادرة مركبة وإطلاق نار في قباطية.. الاحتلال ينفذ حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية
· عزل ضابط بسبب فشل عملية اعتقال شاب الأسبوع الماضي
· مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل
· مصادر مسؤولة: سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن العمل بعد عطلة العيد
· مستوطنون يغلقون مدخل البيرة الشمالي ويعتدون على مركبات المواطنين
· مستوطنون يستولون على منزل في المزرعة الغربية
· مصرع مواطن سبعيني بحادث سير ذاتي في جنين
· الاحتلال يعتقل شابا من رام الله على حاجز عسكري قرب نابلس
· قناة عبرية: مواصلة ملاحقة منفذ عملية الشيخ جراح
· الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل زبوبا غرب جنين
· تعرض مركبة مستوطن لإطلاق نار قرب سلفيت
· الاحتلال يعتقل مواطنًا على حاجز قلنديا
· أبرز قرارات الحكومة الفلسطينية في أعقاب جلستها الأسبوعية
· وفاة القيادي بحركة حماس الشيخ فياض الأغبر
· افتتاح قسم القسطرة الطرفية في مجمع فلسطين الطبي
· البطش: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عدنان
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صحيفة الأيام
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اقتحام واشتباكات وجرحى في مخيم جنين ووقف بناء مسجد و18 منزلاً في الزاوية
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»إصابة مستوطنَين في عملية إطلاق نار في الشيخ جراح وحملة تمشيط واسعة
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»إشتية: سنتعامل مع إضراب المعلمين بالقانون لتجاوزه حدود العمل النقابي
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»70 ألفاً أدّوا صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى
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»"هيئة الأسرى": الأسير دقة يحتاج رعاية صحية حثيثة
» الحياة الجديدة
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اشتية: إضراب المعلمين تجاوز الحدود وسنتعامل معه ضمن إطار القانون
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اشتية: نريد ضغطا جادا على إسرائيل خلال اجتماع المانحين القادم للوفاء بوعودها
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70 ألف مصلٍّ يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك
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مستوطنون يستولون على منزل في المزرعة الغربية
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الاحتلال يعتقل شابا على حاجز قلنديا العسكري وآخر على حاجز عسكري قرب نابلس