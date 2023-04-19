النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2513)  الأربعاء 19/4/2023

10:28لأول مرة.. الكشف عن محاولة القسام أسر جندي عام 2014

10:51النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2513) الأربعاء 19/4/2023

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