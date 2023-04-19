الاتصالات: إطلاق خدمة خلو الطرف الإلكتروني للموظفين المنتهية خدماتهم

غزة- وكالة الرأي

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وديوان الموظفين العام، خدمة خلو الطرف الإلكتروني والتي تخص موظفي الخدمة المدنية المنتهية خدماتهم، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على الموظفين المنتهية خدماتهم وتقليل الوقت والجهد في انجاز المعاملة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهودها المستمرة في إعادة هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات لتحقيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية لتحسين كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار م. محمد المتربيعي مدير وحدة تطوير البرمجيات أن الوحدة أنجزت تطوير خدمة الكترونية متكاملة لإدارة كافة الإجراءات المتعلقة بالذمم والحقوق المسجلة على الموظفين لدى الدوائر الحكومية المختصة بما يتوافق مع الإجراءات المعتمدة والمقرة، من خلال رابط يجمع الوزارات ذات العلاقة بطريقة إلكترونية.

وأوضح أم الخدمة تتيح للموظف المتقاعد الاطلاع على سجلات الحقوق والذمم المسجلة من خلال الربط مع وزارة المالية لاستكمال إجراءات إنهاء الخدمة دون الحاجة للنموذج الورقي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء ويخفف من معاناة تنقل الموظفين المنتهية خدماتهم بين الوزارات المختصة.

وأشاد م. المتربيعي بجهود فريق التطوير الذي عمل بجهد متواصل لإنجاز الخدمة وعقد ورش عمل التشغيل والتطوير وأخذ ملاحظات وآراء القائمين على تنفيذ الخدمة في الدوائر الحكومية.

وقد تم تنسيق إجراءات خلو الطرف للموظفين مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة وهي (ديوان الموظفين العام – وزارة الصحة – وزارة المالية – وزارة النقل والمواصلات – وزارة الاشغال العامة والإسكان - سلطة الأراضي).

الجدير بالذكر أن الوزارة قد أعدت تصوراً بشأن إجراءات خدمة خلو الطرف الالكترونية، وذلك بالتعاون مع الوزارات الرئيسية ذات العلاقة بالخدمة، وذلك استناداً إلى قرار لجنة متابعة العمل الحكومي في اعتماد التحول الرقمي وهندسة العمليات الذي يساهم في ربط القطاعات الحكومية ببعضها بحيث يمكن إنجاز الأعمال المشتركة وحوكمة ملف تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات والهيئات الحكومية.