مستشفى الصداقة يطلق خدمات الصحة النفسية لمرضى السرطان

غزة- وكالة الرأي

أعلنت إدارة مركز غزة للسرطان -مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني عن انطلاق خدمات الصحة النفسية ضمن الخدمة المتكاملة لمرضى السرطان.

ويأتي ذلك في إشارة للبدء بتقديم خدمات الرعاية النفسية لمرضى الأورام والسرطان ضمن تجربة علاجية متكاملة يحصل عليها المريض وتمزج بين العلاج العضوي والعلاج النفسي.

وأعرب د.صبحي سكيك مدير عام المستشفى، عن سعادته لانطلاق هذه الخدمة في إطار وحدة متكاملة لضمان تقديمها لمرضى السرطان بأفضل جودة ممكنة، مشيداً بجهود منظمة أطباء بلا حدود أسبانيا وهي المؤسسة الراعية للبرنامج مؤكدا على تقديم كافة التسهيلات.

وأوضح رئيس قسم الصحة النفسية بالمستشفى د. باسل عاشور، أنه يعمل في وحدة الصحة النفسية فريق من المتخصصين لتقديم أحدث الحلول العلاجية لمرضى الأورام والسرطان مع مراعاة مختلف احتياجات المرضى، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمعنوي للمرضى.

من جانبها أشارت منسقة الصحة النفسية في منظمة أطباء بلا حدود أسبانيا الى دور المؤسسة في تجهيز وحدة الصحة النفسية ودعم توظيف أربعة من الأخصائيين النفسيين، منوهةً الى أهمية خدمة الصحة النفسية كأساس وجنبا الى جنب مع الخدمات الصحية الأخرى.