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" الأشغال والمرأة" تناقشان العديد من القضايا المشتركة

19 نيسان / أبريل 2023 12:08

" الأشغال والمرأة" تناقشان العديد من القضايا المشتركة

غزةوكالة الرأي:

ناقش وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان د.م جواد الآغا، مع وكيل وزارة شؤون المرأة أ. أميرة هارون، قضايا عديدة متعلقة بالمرأة الفلسطينية، والتي تتعارض مع عمل وزارة الأشغال.

وأكد الطرفان، ضرورة إعطاء الأولوية في الإعمار والإسكان للنساء المعيلات للأسر.

من جهته، ثمن الآغا جهود وزارة شؤون المرأة في رعاية قضايا المرأة وانعكاسات ذلك على الأسرة والمجتمع، مشيراً إلى أن لدى وزارته وزن نسبي كبير في معايير الأولوية للإعمار والإسكان للنساء المعيلات لأسرهن، لما ذلك من أهمية في إيواء وحماية الأسرة والمجتمع من التفكك أو الاستغلال.

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