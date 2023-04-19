العمل تستقبل وفداً من نقابة صيادلة فلسطين لبحث ملفات هامة

غزة – وكالة الرأي:

استقبلت وزارة العمل، ممثلة بوكيلها م. إيهاب الغصين وفداً من نقابة صيادلة فلسطين في المحافظات الجنوبية، لبحث عدة ملفات هامة.

وحضر اللقاء عن الوزارة كلاً من د. شادي حلس رئيس وحدة علاقات العمل، و أ. محمد الحداد المستشار القانوني، و أ. منال الحتة رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، وضم وفد النقابة د. أشرف أبو مهادي مدير عام الصيدلة، ود. سميح أبو حبل نائب نقيب الصيادلة.

ورحب م. الغصين بوفد نقابة الصيادلة، مثمناً دورهم في خدمة أصحاب الصيدليات والعاملين أيضاً، كما قدم لهم التهنئة بقرب حلول عيد الفطر السعيد.

وأضح الغصين إيمان الوزارة المطلق بأهمية العمل النقابي ودوره في تطور المجتمعات وتقدمها، مشيراً إلى أن قانون العمل الفلسطيني ينظم عمل النقابات ويتابع أصحاب العمل للوصول إلى بيئة عمل مناسبة.

ودار النقاش حول بعض المشكلات التي تواجه نقابة الصيادلة في قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بحقوق العاملين في الصيدليات من إجازات وساعات راحة.

بدوره، تحدث رئيس وحدة علاقات العمل عن طبيعة العلاقة التي تربط بين العاملين وأصحاب الصيدليات، مؤكداً أن تدخل الوزارة في هذا الجانب يأتي في إطار توفر بيئة عمل متكاملة.

من جانبه، أكد المستشار القانوني أن الوزارة تولي اهتماما كبيراً للعمل النقابي خاصة من خلال تحسين واقع شروط العمل والوقوف على الحقوق العمالية كاملة، متحدثاً عن العديد من الملفات في ذات الإطار من ناحية قانونية.