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النقل والمواصلات وجمعية البريج للتأهيل تعقدان ورشة عمل

19 نيسان / أبريل 2023 12:14

النقل والمواصلات وجمعية البريج للتأهيل تعقدان ورشة عمل
النقل والمواصلات وجمعية البريج للتأهيل تعقدان ورشة عمل

الوسطى – وكالة الرأي:

عقدت الإدارة العامة للطرق والمشاريع بوزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع جمعية البريج للتأهيل المجتمعي ورشة عمل حول حماية الأشخاص ذوي الإعاقة على الطريق بحضور م. محمد سرور نائب مدير عام الإدارة و د. حسين أبو منصور مستشار الجمعية وذلك اليوم بمقر الوزارة.

حيث رحب سرور بالحضور مؤكداً على مكانة هذه الفئة في المجتمع الفلسطيني وحرص وزارة النقل والمواصلات على خدمة هذه الشريحة وتسهيل مهامها ضمن الخدمات التي تقدمها.

وتابع سرور بالقول إن الوزارة تقدم خدمات لذوي الإعاقة من رخص قيادة وفحص نظر وفحوصات عملية، والاخذ بعين الاعتبار موائمة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

وتم خلال الورشة مناقشة قانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم 4 لعام 1999 والذي ينص على مراعاة أن تكون الشوارع والطرق والممرات والدروب ممهدة.

واتفق الحضور على عدة توصيات من أبرزها أخد في الاعتبارات تصميم الطرق تتلاءم مع حركة ذوي الإعاقة، عمل رامبه للكرسي المتحرك في مناطق ممر المشاة، إعداد إشارات مرورية ضوئية تتلاءم مع هذه الفئة بحيث يتم استخدام صوت مربوط بنوع الإضاءة للإشارة المرورية بحيث تساعد في حركة ذوي الإعاقة على مرور الطريق بأمان.

من جانبه شكر أبو منصور وزارة النقل والمواصلات على حسن الاستقبال موضحاً الدور الكبير الذي تقوم به في خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

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