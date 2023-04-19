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وزارة الصحة تطلق خدمات الصحة النفسية لمرضى السرطان

19 نيسان / أبريل 2023 12:33

غزة - وكالة الرأي:

قالت وزارة الصحة في غزة، إن إدارة مركز غزة للسرطان -مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني أطلقت خدمات الصحة النفسية لمرضى السرطان ضمن الخطة المتكاملة المقدمة لهم.

وقال مدير عام المستشفى د. صبحي سكيك، إنه سيتم البدء بتقديم خدمات الرعاية النفسية لمرضى الأورام والسرطان ضمن تجربة علاجية متكاملة يحصل عليها المريض وتمزج بين العلاج العضوي والعلاج النفسي.

وأعرب سكيك عن سعادته لانطلاق هذه الخدمة في إطار وحدة متكاملة لضمان تقديمها لمرضى السرطان بأفضل جودة ممكنة، مشيداً بجهود منظمة أطباء بلا حدود إسبانيا وهي المؤسسة الراعية للبرنامج، مؤكدا على تقديم كافة التسهيلات.

وأوضح رئيس قسم الصحة النفسية بالمستشفى د. باسل عاشور، أن فريق من المتخصصين يعمل في وحدة الصحة النفسية لتقديم أحدث الحلول العلاجية لمرضى الأورام والسرطان مع مراعاة مختلف احتياجات المرضى، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمعنوي للمرضى.

من جانبها، أشارت منسقة الصحة النفسية في منظمة أطباء بلا حدود إسبانيا إلى دور المؤسسة في تجهيز وحدة الصحة النفسية ودعم توظيف أربعة من الأخصائيين النفسيين، منوهةً إلى أهمية خدمة الصحة النفسية كأساس وجنبا الى جنب مع الخدمات الصحية الأخرى.

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