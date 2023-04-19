"سواعد" يطلق مبادرة للإفراج عن (300) موقوفًا على ذمم مالية

الوسطى – وكالة الرأي:

أطلق مركز سواعد الشبابي، مبادرة "فك الغارمين" والتي ينفذها تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة، وسيتم من خلالها الإفراج عن عدد من الموقوفين على ذمم مالية في المحافظة الوسطى.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر شرطة محافظة الوسطى، بحضور النائب في المجلس التشريعي الدكتور سالم سلامة، ورئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، وممثل شرطة المحافظة الوسطى المقدم ماجد كلوب، ورئيس المجلس الأعلى للجان الإصلاح الدكتور ماهر الحولي، ورئيس مركز سواعد الأستاذ محمود أبو صالح، إضافة إلى عدد من الوجهاء والمخاتير والشخصيات الاعتبارية.

وفي كلمة له، أوضح محيسن أن مبادرة فك الغارمين تسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي، وتجسد التكافل والتعاضد المجتمعي بين أبناء الشعب الفلسطيني"، مثمنًا الجهود التي يبذلها مركز سواعد الشبابي والبرامج المتنوعة التي ينفذها لخدمة شرائح المجتمع الفلسطيني، وشريحة الشباب على وجه الخصوص.

وأشار رئيس الهيئة أن المبادرة تُعد امتداداً لجهود المراكز الشبابية والمبادرات والحملات المجتمعية التي نفذتها خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنها تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

وأكد محيسن أنه سيتم من خلال مبادرة فك الغارمين الإفراج عن (300) من الغارمين والغارمات، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ودفع المبالغ المالية الخاصة بالغارمين لمستحقيها، والمساهمة في إدخال السعادة والسرور على الأسر وجمع شملها مع حلول عيد الفطر السعيد.

من جانبه، أشار الحولي إلى أن هذه المبادرات تُعد من أعظم أعمال الخير حيث تسهم في تعزيز السلم المجتمعي والإصلاح بين الناس، داعيًا المؤسسات إلى تنفيذ مزيد من المبادرات للتخفيف عن المواطنين المعسرين.

من جهته، أشاد كلوب بجهود المؤسسات والمبادرات التي تسهم في التخفيف عن الفئات المتضررة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، مؤكدًا استعداد الشرطة للتعاون مع جميع الجهات للإفراج عن كافة الموقوفين.

بدوره، أكد أبو صالح أن المبادرة تنفذ للعام السابع على التوالي وتم من خلالها الإفراج عن مئات الموقوفين، موجهًا شكره وتقديره للمؤسسات العمانية الداعمة لتنفيذ المبادرة.