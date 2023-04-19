الزراعة تقدمُ إرشادات لمربي الابقار بخانيونس

خانيونس – وكالة الرأي:

نفذ قسم الانتاج الحيواني في دائرة الارشاد وخدمات المزارعين بوزارة الزراعة جولة ميدانية إرشادية على مربي ابقار الحلابة في منطقة بني سهيلا بمحافظة خانيونس، وذلك في سياق متابعة سير قطاع تربية الابقار والعجول في المحافظة.

من جهته، أكد م. أسعد أبوطعيمة رئيس قسم الانتاج الحيواني خلال جولته ان نجاح مشروع تربية الابقار الحلابة وعجول التسمين يتوقف على مدى العناية والدقة التي تبذل في التحكم بالعوامل التى تؤثر على التربية واهمها التغذية والاجهاد الحراري.

واشار ابوطعيمة الى اهمية التغذية على الاعلاف الخضراء خلال هذه الفترة لتوفرها مما يساهم في خفض تكاليف الانتاج، مؤكداً على ضرورة تأهيل أماكن الايواء للتقليل من الاجهاد الحراري في المزارع للحفاظ على انتاجية الابقار العجول.

وتهدف هذه الجولات ضمن سياسة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع الابقار والعجول.