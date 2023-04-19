وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم قباطية ويكثف من وجوده العسكري جنوب جنين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة تطلق خدمات الصحة النفسية لمرضى السرطان وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنهي الاستعدادات لحفل إعلان الفائزين بجائزة البحث العلمي 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل فتى من نابلس بزعم تنفيذه عملية الشيخ جراح وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات وجمعية البريج للتأهيل تعقدان ورشة عمل وكالة الرأي الفلسطينية العمل تستقبل وفداً من نقابة صيادلة فلسطين لبحث ملفات هامة وكالة الرأي الفلسطينية " الأشغال والمرأة" تناقشان العديد من القضايا المشتركة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديداً وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنهي كافة استعداداتها لاستقبال العيد
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تقدمُ إرشادات لمربي الابقار بخانيونس

19 نيسان / أبريل 2023 01:39

الزراعة تقدمُ إرشادات لمربي الابقار بخانيونس
الزراعة تقدمُ إرشادات لمربي الابقار بخانيونس

خانيونسوكالة الرأي:

نفذ قسم الانتاج الحيواني في دائرة الارشاد وخدمات المزارعين بوزارة الزراعة جولة ميدانية إرشادية على مربي ابقار الحلابة في منطقة بني سهيلا بمحافظة خانيونس، وذلك في سياق متابعة سير قطاع تربية الابقار والعجول في المحافظة.

من جهته، أكد م. أسعد أبوطعيمة رئيس قسم الانتاج الحيواني خلال جولته ان نجاح مشروع تربية الابقار الحلابة وعجول التسمين يتوقف على مدى العناية والدقة التي تبذل في التحكم بالعوامل التى تؤثر على التربية واهمها التغذية والاجهاد الحراري.

 واشار ابوطعيمة الى اهمية التغذية على الاعلاف الخضراء خلال هذه الفترة لتوفرها مما يساهم في خفض تكاليف الانتاج، مؤكداً على ضرورة تأهيل أماكن الايواء للتقليل من الاجهاد الحراري في المزارع للحفاظ على انتاجية الابقار العجول.

 وتهدف هذه الجولات ضمن سياسة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع الابقار والعجول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟