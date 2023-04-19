متابعة العمل الحكومي تقر إجازة عيد الفطر

غزة- الرأي:



عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وهنأت اللجنة شعبنا الفلسطيني وأمتينا العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعية المولى أن يتقبل الطاعات ويعيده على شعبنا وأمتنا بالخير واليمن والبركة، وأن ينعم علينا بالتخلص من دنس الاحتلال، وتحرير المسرى والأسرى.



وحيت اللجنة أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وباركت جهود إحياء هذه اليوم والفعاليات التي جرى تنظيمها في مختلف محافظات قطاع غزة.



وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، وأقرت محضر إجتماع لجنة الشؤون الإدارية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:



تمديد صرف مبلغ مليون شيقل شهرياً لدعم فاتورة رواتب الهيئات المحلية حتى 30/06/2023م.



توفير الاحتياجات الطارئة للفصل الدراسي الثاني في مراكز التدريب المهني بوزارة العمل.



تحديث الوصف الوظيفي للمسميات الوظيفية المعتمدة في الدوائر الحكومية.



اعتماد تكليف مجموعة من الموظفين بوظائف إشرافية.



إقرار سياسة التعامل مع ملف الشواغر الوظيفية الطارئة في الدوائر الحكومية للعام 2023م.



اعتماد إجراءات وزارة التنمية الاجتماعية للتعامل مع الأطفال المتسولين.



الإطلاع على تقرير السلع الأساسية من المخزون السلعي.



اعتماد إجازة عيد الفطر السعيد، وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس 20/04 وحتى مساء يوم الاثنين 24/04.



بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من فجر يوم السبت الموافق 29/04/2023م.



المكتب الإعلامي الحكومي

19 أبريل 2023م

