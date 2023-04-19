أجهزة "الداخلية" تشرع بتطبيق خطة عيد الفطر المبارك

غزة - وكالة الرأي:

شرعت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني بتطبيق خطة استقبال عيد الفطر السعيد وتهيئة الأجواء المناسبة في محافظات قطاع غزة.

وتتضمن الخطة انتشاراً مكثفاً للوحدات والضباط والعناصر من الأجهزة والمديريات المختصة، وفي مقدمتها الشرطة بإداراتها، بما يتناسب مع طبيعة أجواء العيد الخاصة، التي تشهد نشاطاً مكثفاً وحركة حيوية للمواطنين والمركبات.

بدوره، قال اللواء فايق المبحوح مدير عام مديرية العمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، إن العمل بخطة إجازة عيد الفطر بدأ اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء، ويستمر حتى مساء يوم الإثنين من الأسبوع القادم؛ وذلك لتوفير الأجواء الإيجابية الملائمة للمواطنين والحفاظ على النظام والسكينة العامة.

وأوضح اللواء المبحوح، في تصريح "لموقع الداخلية"، أن الخطة تتضمن انتشارًا مكثفًا للأجهزة الشرطية والأمنية المختصة في الأماكن التي تشهد ارتياداً غير اعتيادي للمواطنين، كالأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة والترفيهية فضلاً عن ساحل البحر، بالإضافة إلى المفترقات والشوارع الرئيسية والمركزية في كل محافظة.

كما تتضمن الخطة، وفق اللواء المبحوح، تأمين صلاة العيد في الأماكن المفتوحة بجميع محافظات غزة، وتسهيل تحرك المواطنين منها وإليها.

ولفت اللواء المبحوح إلى أن ذلك يأتي امتداداً لخطة شهر رمضان المبارك التي بدأ العمل بها منذ مطلع الشهر الكريم، لتهيئة الأجواء وتسهيل الحياة العامة ومنع الازدحامات.

وأكد مدير عام العمليات المركزية أن مواسم الأعياد والمناسبات العامة تتطلب جهودًا إضافية؛ لما تشهده من حركة مُكثفة للمواطنين، وارتياد مستمر لعدد من الأماكن العامة، إضافة إلى إقامة فعاليات خاصة وعامة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني تراعي المواسم والمناسبات الدينية والاجتماعية وتضع لها ترتيبات وخطط خاصة؛ انطلاقًا من حرصها على وتعزيز حالة الأمن والأمان والحفاظ على استقرار المجتمع والحد من السلوكيات السلبية.