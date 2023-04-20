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أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم

20 نيسان / أبريل 2023 11:13

غزة - وكالة الرأي:

جاء متوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في أسواق قطاع غزة لليوم الخميس 20 أبريل 2023 وفق نشرة وزارة الزراعة في غزة على النحو التالي:

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