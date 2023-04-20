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"الاقتصاد" تجري جولات ليلية على المحال والأسواق في رفح

20 نيسان / أبريل 2023 04:51

جانب من الجولات
جانب من الجولات

رفح - وكالة الرأي:

أجرت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في محافظة رفح جولات ليلية على المحال التجارية والمولات والأسواق الشعبية في محافظة رفح، بمشاركة أعضاء غرفة تجارة رفح ومباحث التموين.

وقال مدير مكتب محافظة رفح بالوزارة محمد العبادلة، إن الجولات تهدف لمتابعة الأسعار والأصناف والسلع داخل المحافظة، وذلك ضمن الاستعدادات والخطة التي وضعتها الوزارة خلال عيد الفطر المبارك.

وأضاف العبادلة، أن السلع واحتياجات العيد متوفرة بشكل كاف داخل الأسواق والمحال والمولات التجارية بأسعار مناسبة للمستهلكين ولا يوجد أي ارتفاع في الأسعار.

وبين أن طواقم حماية المستهلك تقوم بجولات رقابية مكثفة على محلات بيع الملابس للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالإعلان واشهار أسعار الملابس التي يتم بيعها للمواطنين، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين لتعليمات الوزارة بخصوص اشهار الأسعار

وأشار العبادلة، إلى أن طواقم حماية المستهلك تقوم بفحص السلع الغذائية وخاصة السلع التي يقبل على شراؤها المواطنين خلال العيد للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والمواصفات الفلسطينية والتأكد من مدى صلاحية هذه المنتجات للاستهلاك الآدمي.

وذكر أن طواقم حماية المستهلك ستكثف من جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية خلال أيام العيد على مطاعم الشاورما حرصاً على سلامة المواطنين والتأكد من ضمان وجودة و وزن الشاورما ولمنع أي غش وتدليس، ومدى مطابقتها للشروط الصحية.

من جانبها، ثمنت الغرفة التجارية، جهود وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة رفح في متابعة ومراقبة الأسواق والمحال التجارية من أجل حماية المستهلكين وتوفير السلع البضائع للمواطنين طيلة شهر رمضان المبارك. 

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