الدعليس يجري جولة معايدة على نقاط وحواجز أمنية في غزة

غزة - وكالة الرأي:

أجرى رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، مساء أمس الأربعاء، جولة معايدة على عددٍ من نقاط وحواجز الأجهزة الأمنية المنتشرة في قطاع غزة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وعبر الدعليس خلال الجولة عن فخره واعتزازه بجهود وتضحيات أبناء الأجهزة الأمنية في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن والنظام والقانون.

وأشاد بجهود كافة أبناء الأجهزة الأمنية الذين عملوا على تطبيق خطة شهر رمضان وضبط الحالة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.

من جهته، أعرب مدير الإدارة العامة لشرطة المرور العميد تامر شحادة، عن تقديره لجولة رئيس متابعة العمل الحكومي، مؤكدا أنها تأتي لرفع معنويات أبناء الأجهزة الأمنية العاملين على خدمة المواطنين خلال شهر رمضان.