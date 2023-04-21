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متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أول أيام العيد

21 نيسان / أبريل 2023 07:47

غزةوكالة الرأي:

نشرت وزارة الزراعة في غزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، في أول أيام عيد الفطر المبارك، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر خضار 1
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