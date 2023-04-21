متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أول أيام العيد

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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21 نيسان / أبريل 2023 07:47
غزة – وكالة الرأي:
نشرت وزارة الزراعة في غزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، في أول أيام عيد الفطر المبارك، والتي جاءت على النحو التالي:
جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية
07:30حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك
07:57خطباء غزة خلال صلاة العيد يؤكدون أن تحرير الأقصى بات قريباً
07:26المفتي يصدر فتوى بحكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد
07:47متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أول أيام العيد
08:01ماذا نأكل في أول أيام عيد الفطر
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