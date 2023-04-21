"المعابر": مغادرة 1519 مسافرًا ووصول 2432 عائدًا عبر معبـر رفح

غزة – وكالة الرأي:

غادر قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي (16 -20 أبريل 2023)، 1519 مسافرًا عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، في إحصائية نشرتها صباح اليوم الجمعة: "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 2432 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 62 مسافرًا.

وأفادت الهيئة أن يوم الإثنين (17 أبريل) شهد إغلاق المعبر بسبب إجازة لدى الجانب المصري، كما شهد المعبر إغلاقاً يوم الخميس (20 أبريل) بسبب إجازة عيد الفطر السعيد.

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للمعابر والحدود كانت قد أصدرت تنويهاً بأن إجازة عيد الفطر المبارك عبر المعبر تبدأ من صباح الخميس (20 أبريل) وتنتهي يوم الثلاثاء (25 أبريل) على أن يعود العمل بالمعبر كالمعتاد صباح الأربعاء (26 أبريل).