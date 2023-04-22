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هيئة المعابر: 10849 مغادراً و19123 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

22 نيسان / أبريل 2023 01:59

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي 16 - 21 أبريل 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10849 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 19123 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10774 مواطناً و53 أجانب، و22 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 18998 مواطناً، و63 أجنبيًا، و58 من فلسطينيي الداخل، و4 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة والداخل المحتل.

يشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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