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وزارة الأسرى توجه رسالة للحركة الأسيرة في يوم الأسير العربي

22 نيسان / أبريل 2023 06:32

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

وجهت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، اليوم السبت، التحية والتقدير لكل الأسرى أصحاب الجنسيات العربية، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الأسير العربي الذي يصادف 22 أبريل من كل عام.

وقال الوزارة، في تصريح صحفي، وصل وكالة الرأي: "الأسرى أصحاب الجنسيات العربية سجلوا بتضحياتهم عبر التاريخ وحدة الأمة العربية والإسلامية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وترسيخ مركزيتها، وتثبيت قاعدة مهمة بأن العدو الصهيوني هو العدو الأوحد لهذه الأمة. 

وأضافت: لازال الاحتلال يعتقل في سجونه 19 أسيرًا عربيا يحملون الجنسية الأردنية بينهم 9 أسرى محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، إضافة إلى مئات الأسرى المحررين من عدة جنسيات أخرى كانوا شركاء لإخوانهم الفلسطينيين في السجون.

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