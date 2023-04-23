أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم الأحد

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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23 نيسان / أبريل 2023 11:11
غزة - وكالة الرأي :
نشرت وزارة الزراعة بغزة، يوم الأحد متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسوق المحلية، حيث جاءت على النحو التالي.
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