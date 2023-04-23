حماية المستهلك تنفذ جولات تفتيشية على مطاعم الشاورما

غزة – وكالة الرأي :

نفذت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد جولات تفتيشية مكثفة على مطاعم الشاورما خلال أيام العيد في جميع محافظات قطاع غزة.

وأكدت على تواصل الحملات التفتيشية وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أعلنت الوزارة في وقت سابق عن خطتها لمتابعة ومراقبة المطاعم والمحال التجارية خلال أيام عيد الفطر السعيد.

وقالت نائب مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بالوزارة رباب عاشور في تصريح صحفي، إن الوزارة أعدت خطة متكاملة خلال أيام عيد الفطر، مشيرةً إلى أن طواقم حماية المستهلك ستعمل على تنفيذ زيارات صباحية وليلية قبل وأثناء العيد، لجميع مطاعم الشاورما في محافظات قطاع غزة.

وأضافت عاشور، أن الوزارة ستتأكد من سلامة المواد الغذائية التي تحضر داخل معامل المطاعم، منها الشاورما والوجبات الغذائية، قبل استهلاك المواطنين لها في مطاعم القطاع.