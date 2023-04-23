وفد حكومي برئاسة الدعليس يجري جولة معايدة

غزة – وكالة الرأي :

أجرى رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس يرافقه وفد حكومي جولة معايدة على منازل عدد من المسؤولين الحكوميين الراحلين وقيادات وطنية؛ للتهنئة بحلول عيد الفطر السعيد.

وزار الدعليس على رأس وفد ضم عددا من وكلاء الوزارات، منازل رئيس الوزراء الأسبق إسماعيل هنية، ونائب رئيس الوزراء الأسبق وزير المالية زياد الظاظا، ورئيس متابعة العمل الحكومي الأسبق عبد السلام صيام.

كما زار الدعليس والوفد المرافق له منازل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، والدكتور محمود الزهار، والقيادي روحي مشتهى.

وقدّم الدعليس التهنئة لمستقبليه بحلول العيد السعيد، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على شعبنا وأمتنا وقد تحررت البلاد والمقدسات من دنس المحتلين.

من جهتهم، رحب المستقبلون بالوفد الحكومي، مقدرين حضور رئيس العمل الحكومي وشكروا له هذه الزيارة التي تنم عن الوفاء للقادة الراحلين.