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أسعار الدجاج والخضروات في غزة لهذا اليوم

24 نيسان / أبريل 2023 09:16

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غزة- الرأي:

نشرت وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، صباح اليوم الإثنين قائمة تضم آخر أسعار الدجاج والخضروات في غزة، واللحوم في الأسواق المحلية بالقطاع.

اسعار الخضار

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