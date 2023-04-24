أسعار الدجاج والخضروات في غزة لهذا اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
24 نيسان / أبريل 2023 09:16
غزة- الرأي:
نشرت وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، صباح اليوم الإثنين قائمة تضم آخر أسعار الدجاج والخضروات في غزة، واللحوم في الأسواق المحلية بالقطاع.
جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية
10:31أسير من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال
10:23عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
09:27قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من جنين ونابلس
09:23قوات الاحتلال تقتحم أريحا فجر اليوم
09:16أسعار الدجاج والخضروات في غزة لهذا اليوم
كافية
بحاجة إلى تعزيز
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015