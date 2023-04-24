عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الضفة المحتلة-الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، أن أفراد من شرطة الاحتلال، اعتدوا على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية على التوالي، ومنعوا حراس الأقصى من الدخول إليه.

وكثّف المستوطنون اقتحامهم للمسجد منذ الصباح على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية عند أبوابه وفي الساحات، فيما انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية، وضيقت على الوافدين إليه.

يذكر أن شرطة الاحتلال اقتحمت السبت الماضي مصلى شباب الرحمة في المسجد الاقصى المبارك، وقامت بخلع وتحطيم تمديدات الكهرباء داخل المصلى في انتهاك لحرمة المسجد.

