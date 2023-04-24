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رئاسة العمل الحكومي تُحيّي الطواقم الحكومية المنفذة لخطة العيد

24 نيسان / أبريل 2023 12:28

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غزة- وكالة الرأي:

توجهت رئاسة العمل الحكومي بالشكر لجميع الطواقم والأجهزة الحكومية المختصة بتنفيذ خطة عيد الفطر.

 وحيّا المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، جهود تلك الطواقم في القيام بواجبها تجاه أبناء شعبنا، مقدرًا عاليا تعاون وتفهم المواطنين، ما ساهم في إتمام تنفيذ الخطة بنجاح.

وذكر أن كافة الأجهزة الحكومية تنهي عملها وفق خطة العيد مساء اليوم، وتعود إلى عملها الاعتيادي صباح غد الثلاثاء، مع انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد.

وأكد المكتب أن الطواقم الحكومية عكفت طوال الفترة الماضية، على تنفيذ خطة العيد والأيام التي سبقته، بمشاركة أكثر من خمسة آلاف موظف، موزعين بين طواقم تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات في الاستقبال والطوارئ والإسعاف والأشعة والجراحة وأقسام المبيت، وأجهزة وزارة الداخلية كالدفاع المدني والأمن الوطني وشرطة المرور وشرطة البلديات والحراسات والمباحث والمراكز، وطواقم البلديات في خدمات النظافة والمياه والمتنزهات، وطواقم الطب الوقائي وحماية المستهلك، وطواقم المعابر، وطواقم شركة الكهرباء، وغيرهم من الطواقم الحكومية المساندة.

وأشار إلى أن جميع الأجهزة الحكومية المكلفة بتنفيذ خطة العيد سعت للتسهيل على المواطنين خلال الاحتفال وممارسة مظاهر الفرح بالعيد، وضمان تحقيق أجواء السكينة وعدم المس بالسلم المجتمعي، وتلبية كافة الخدمات الأساسية وتنظيم شؤون الحياة العامة، بما يتناسب وأجواء العيد.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه، بالدعاء أن يتقبل من أبناء شعبنا الطاعات، ويعيد علينا هذه المناسبات السعيدة بالخير والبركة والطمأنينة، وأن نتحرر من الاحتلال ويُفك قيد مسرانا وأسرانا.

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