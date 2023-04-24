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حماس: عملية القدس رد طبيعي على تدنيس مصلى باب الرحمة

24 نيسان / أبريل 2023 07:08

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غزة- وكالة الرأي:

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن عملية الدهس البطولية التي نفذها أحد أبطال شعبنا في شارع يافا بمدينة القدس المحتلة مساء اليوم هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال، وآخرها اقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك ومصادرة جميع محتوياته.

وشدد حمادة في تصريح صحفي على أن هذه العملية رسالة جديدة للاحتلال بأن الأقصى دونه الأرواح والمهج، وأن شعبنا سينتصر له وسينتقم لدماء الشهداء وتضحيات المرابطين.

وبيّن أن المقاومة ستبقى ماضية ما دام الاحتلال، وستتحطم على صخرة صمود شعبنا كل مخططات الاحتلال الخبيثة.

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