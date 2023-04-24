وكالة الرأي الفلسطينية حماس: المقاومة تعمل على تحرير الأسرى مهما كان الثمن وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى الشهيد عويض وتؤكّد أن شعبنا سيبقى وفياً للقدس والأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الرشق: التصريح المنسوب لهنية حول اعتقال النائب الأردني مفبرك وكالة الرأي الفلسطينية القانوع: اقتحام مصلى باب الرحمة جريمة جديدة سيتصدى لها شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية تجديد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثانية وكالة الرأي الفلسطينية حماس: عملية القدس رد طبيعي على تدنيس مصلى باب الرحمة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابا من طوباس وكالة الرأي الفلسطينية مجلس الأمن يعقد غدًا جلسة لمناقشة الأوضاع في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة 8 مستوطنين في عملية دهس بالقدس
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تنعى الشهيد عويض وتؤكّد أن شعبنا سيبقى وفياً للقدس والأقصى

24 نيسان / أبريل 2023 09:20

yfl4m
yfl4m

الضفة المحتلة- وكالة الرأي :

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد البطل ابن مخيم عقبة جبر في أريحا: سليمان عايش حسين عويض (20 عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم فجر اليوم الإثنين.

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أنّ استهداف قوات الاحتلال المتكرّر لمخيم عقبة جبر لن يكسر عزيمة شعبنا وأبنائه المقاومين الأبطال في التصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه، مشددةً على أن مخيمات اللاجئين الشاهدة على جريمة الاحتلال المتواصلة ستكون كما كانت دوما خزاناً للثورة.

وأوضحت الحركة أن دماء الشهادة لن تذهب هدراً، وسيبقى شعبنا وشبابنا الثائر على عهد الوفاء للقدس والأقصى حتى زوال الاحتلال الغاشم عن أرضنا ومقدساتنا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟