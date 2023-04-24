حماس تنعى الشهيد عويض وتؤكّد أن شعبنا سيبقى وفياً للقدس والأقصى

الضفة المحتلة- وكالة الرأي :

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد البطل ابن مخيم عقبة جبر في أريحا: سليمان عايش حسين عويض (20 عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم فجر اليوم الإثنين.

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أنّ استهداف قوات الاحتلال المتكرّر لمخيم عقبة جبر لن يكسر عزيمة شعبنا وأبنائه المقاومين الأبطال في التصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه، مشددةً على أن مخيمات اللاجئين الشاهدة على جريمة الاحتلال المتواصلة ستكون كما كانت دوما خزاناً للثورة.

وأوضحت الحركة أن دماء الشهادة لن تذهب هدراً، وسيبقى شعبنا وشبابنا الثائر على عهد الوفاء للقدس والأقصى حتى زوال الاحتلال الغاشم عن أرضنا ومقدساتنا.