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نقل الأسير خضر عدنان بشكل مفاجئ إلى المستشفى

24 نيسان / أبريل 2023 09:36

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت مؤسسة “مهجة القدس” ، أن إدارة سجن (عيادة الرملة) نقلت الأسير عدنان بشكل عاجل أثناء زيارة محاميه له، لمشفى مدني في الداخل المحتل، مشيرة إلى أنه “لم ترد أية معلومات عن وضعه الصحي”.

وحذرت "مهجة القدس"، في بيان لها، من تدهور الوضع الصحي للأسير الشيخ خضر عدنان، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 79 على التوالي رفضًا لاعتقاله.
وكانت محكمة الاحتلال ، رفضت أمس الأحد، طلب محامي الأسير عدنان الإفراج عنه بكفالة مالية.

وعقدت الجلسة عن طريق الفيديو كونفرنس، بحضور الشيخ عدنان، الذي فقدَ وعيه عدة مرات، ولم يتمكن من التواصل مع عائلته التي حضرت المحكمة.

يذكر أن الأسير عدنان قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في عرابة، وعاثت فيه خرابا قبل أن تعتقله.

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