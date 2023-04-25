مرافق رفح تستقطب أكثر من 35 ألف زائر خلال عيد الفطر

رفح - وكالة الرأي:

استقطبت مرافق رفح خلال عيد الفطر المبارك أكثر من 35 ألف زائر من مختلف مناطق المدينة، بحسب إحصائيات قسم الحدائق ببلدية رفح.

وشهد متنزه تل السلطان البلدي (اليابانية) غرب المدينة والمخصص للعائلات، الإقبال الأكبر بتوافد الآلاف خلال أيام العيد.

ويتميز متنزه اليابانية بمساحات خضراء واسعة، وجناح مخصص لألعاب الأطفال الترفيهية المتنوعة، التي شهدت حضور واسع للأطفال والعائلات لقضاء أوقات ممتعة فيه.

كما شهدت حديقة بلال الملاصقة لميدان الشهداء وسط المدينة، ازدحامًا بالزوار وخصوصًا الأطفال؛ لاحتوائها على عدد من الألعاب الترفيهية الشعبية ومساحات خضراء وأشجار ظل كبيرة يحتمي الزوار بها من حر الشمس.

كما استقبلت الحدائق والمتنزهات الأخرى آلاف الزوار، وهي حدائق الحي السعودي وحدائق حي UNDP وحديقة الإسكان الأبيض غرب المدينة، وحديقة بدر وحديقة هارون الرشيد في الحي الإداري، وحديقة المهندسين في حي الزهور.

وشهد شاطئ المدينة توافد أعداد كبيرة من الأهالي والزوار للاستمتاع بأجواء العيد وتنظيم رحلات الشواء.

يذكر أن بلدية رفح هيأت الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار خلال عيد الفطر السعيد، وتمنت للمواطنين قضاء أجمل الأوقات خلال إجازة العيد.

وأوضح رئيس البلدية د. أحمد الصوفي، أنه تم تنفيذ خطة متكاملة لاستقبال الزوار في المتنزهات والمرافق العامة، والحفاظ على نظافة المدينة خلال الإجازة، مشيرًا أن صناع الجمال تمكنوا من جمع وترحيل نحو 543 طنًا من النفايات الصلبة خلال إجازة العيد.

ولفت أن طواقم البلدية عملت على مدار الساعة من أجل تنظيم الأسواق والحفاظ على انسيابية الحركة، والحفاظ على سلامة المواطنين، عبر جولات التفتيش والرقابة على السلع والبضائع.