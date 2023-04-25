وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": وفاة مواطنة بحادث سيـر ذاتي في خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تنشر جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وكالة الرأي الفلسطينية "الجمارك والمكوس" تعقد اجتماعاً لتوحيد التعرفة الجمركية بالمعابر التجارية وكالة الرأي الفلسطينية حماس: عملية "عيون الحرامية" رد على جرائم الاحتلال بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للتجارة والمعابر تصدر الإحصائية الاسبوعية لحركة المعابر وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات تفقدية على مصانع الحلويات والمكسرات والحلقوم وكالة الرأي الفلسطينية "الحكم المحلي "يشيد بأداء البلديات في إجازة عيد الفطر وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الرابع وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يتوج مستشفى حمد بكأس بطولة الشركات والمؤسسات الرمضانية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تمدّد التسجيل للوظائف التعليمية أمام الخريجين
أخبار » الأخبار الحكومية

"هنية" يتوج مستشفى حمد بكأس بطولة الشركات والمؤسسات الرمضانية

25 نيسان / أبريل 2023 12:29

341503302_242341568303448_5431743225586056491_n (1)
341503302_242341568303448_5431743225586056491_n (1)

غزة- وكالة الرأي 

توج عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة فريق مستشفى حمد بكأس بطولة المؤسسات والشركات لخماسيات كرة القدم، التي نظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة على مدار الشهر الفضيل بمشاركة 20 فريقا تمثل المؤسسات والشركات في محافظتي غزة والشمال، وجرت منافساتها في صالة نادي الصداقة الرياضي.

وكان فريق مستشفى حمد تمكن من الفوز مساء أمس الاثنين في المباراة النهائية على فريق مؤسسة نماء بنتيجة 3-2، سجل لفريق مستشفى حمد: أحمد حسنين "هدف" ومحمد الدلو "هدفين"، فيما سجل لنماء عبدالله الناعوق "هدفين"، وكان نجم المباراة فادي عساف من فريق نماء وأدار المباراة الحكمين محمد النجار وأحمد الحواجري.

فيما أشرف على البطولة اللجنة المنظمة المكونة من: محمد أبو عيطة "رئيس اللجنة وكل من أحمد الخطيب وإياد الجيش وفادي جابر وضياء بارود وخالد حجاج ودياب الحطاب".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟