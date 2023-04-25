"الحكم المحلي "يشيد بأداء البلديات في إجازة عيد الفطر

غزة- وكالة الراي

أشادت وزارة الحكم المحلي بأداء الهيئات المحلية والمجالس البلدية خلال إجازة عيد الفطر السعيد.

حيث شرعت كافة البلديات بأعمال تنظيم الأسواق المنتشرة في المدينة، وتفقد أعمال صناع الجمال للتأكد من نظافة المدينة والمتنزّهات في مناطق مختلفة، حيث قامت البلديات بترميمها قبيل قدوم أيام العيد ومتابعة نظافتها استقبالا للمواطنين، الى جانب تنظيم الأسواق وتنظيف الشاطيء وتجهيز الحدائق والأماكن العامة.

وأوضحت الوزارة أن الخطة التي تم وضعها مسبقا من قبل الهيئات المحلية لاستقبال العيد قد انعكست ايجابا على المدينه، والتي تمثلت بمتابعة نظافة الأماكن العامة وتعزيز إجراءات تنظيم الأسواق والشوارع ذات الطابع التجاري لتسهيل حركة المتسوقين والمركبات ومراقبة محال تصنيع وتخزين الأغذية والحلويات.

وفي السياق أجرى قسم الصحة العامة في البلديات جولات تفتيشية على المطاعم الخاصة ببيع الشاورما واللحوم والوجبات السريعة للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

كما وتم تنفيذ زيارات تهنئة ومعايدة لأصحاب المحلات والمواطنين.

وأكدت الوزارة أن دور البلديات كان بارز وفعال سواء قبيل استقبال عيد الفطر السعيد أو خلاله حيث أن دور طواقم صناع الجمال التابع لكافة البلديات كان جليا وذلك حفاظًا على نظافة وجمال المدينة.

من جهة أخرى، اشادت الوزارة بدور الشرطة وجهود عناصرها على ما بذلوه من جهد كبير في بسط النظام واستتباب الأمن، فكانت حركة التسوق في كافة المناطق التجارية والميادين الحيوية تسير وفق المطلوب والمخطط له مسبقا ولم يتم إغلاق أي شارع أمام حركة السيارات والناس والذي كان من أهم نتائجه تحقيق الأمن مما انعكس ايجابيا على السلم المجتمعي.

