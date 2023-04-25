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"الجمارك والمكوس" تعقد اجتماعاً لتوحيد التعرفة الجمركية بالمعابر التجارية

25 نيسان / أبريل 2023 01:15

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غزة-وكالة الراي 
عقدت الإدارة العامة للجمارك والمكوس بوزارة المالية اجتماعاً تنسيقياً بين دوائر جمارك المعابر والرقابة وضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف توحيد الجهود الخاصة بالتعرفة الجمركية والأعمال المشتركة بين معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.

وحضر الاجتماع مدير عام الجمارك أ.محمود العقاد، ونائبه أ.جمال الزيان، ومدير جمارك معبر رفح التجاري أ.أحمد المصري، ومدير جمارك كرم أبو سالم أ.محمد قريق، إضافة إلى مدير الرقابة على المعابر أ.محمد البريم، ومدير دائرة المعابر بضريبة القيمة المضافة أ.محمد السقا.

وهنأ المجتمعون الموظفين بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعين إلى بذل المزيد من الجهود لاتمام الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة عبر المعبرين.
 

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