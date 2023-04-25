"التعليم" تنشر جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

غزة - وكالة الرأي:

نشرت الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2022-2023 من الصف الخامس الأساسي وحتى الصف الحادي عشر بفروعه.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الامتحانات تبدأ بتاريخ 17/5/2023 وتنتهي بتاريخ 27/5/2023، مشيرةً إلى أنه سيتم توزيع كشوفات العلامات لجميع الصفوف يوم السبت الموافق 3/6/2023

وذكرت أن تقويم الطلبة من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الرابع الأساسي يكون على النحو الاتي:

1. التقويم مستمر خلال الفترة الدراسية الرابعة ويتكون التقدير النهائي لأداء الطلبة للمبحث الواحد من تقييم الأداء التراكمي لخبراته.

2. يواصل طلبة الصفوف (1-4) دراستهم خلال فترة الامتحانات حتى نهاية الحصة الثالثة، وفقاً لما ورد بأسس التقويم التربوي للعام الدراسي 2022/2023م (لا يتم الإعلان عن جداول مدرسية خاصة بأوراق العمل).

3. ينتهي دوام الطلبة نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 23/5/2023م.