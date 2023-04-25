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بإجمالي 421.000 شيكل..

الزكاة بالأوقاف توزع مساعدات نقدية للأسر المتعففة

25 نيسان / أبريل 2023 01:50

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غزة- وكالة الراي 
وزعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية مساعدات نقدية بإجمالي 421,000 شيكل، موزعين على 1,695 أسرة متعففة، بواقع 150 أو 200 شيكل لكل أسرة، بتمويل كريم من عدة مؤسسات شريكة.

بدوره، أكد مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة إسليم أن آليات التوزيع شملت مستفيدين من كل محافظات قطاع غزة عبر منظومة لجان الزكاة، مبينًا أن اختيار المستفيدين جاء وفقًا للمعايير التي وضعتها إدارة الزكاة لضمان إيصال المساعدات لمستحقيها ،مشيدًا في الوقت ذاته بجهود المؤسسات المانحة المبذولة في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة نتيجة الحصار منذ سنوات.
 

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