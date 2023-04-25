"الأوقاف" توزع مساعدات نقدية على 1695 أسرة متعففة بغزة

غزة - وكالة الرأي:

وزعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساعدات نقدية على 1695 أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة بمبلغ إجمالي 421 ألف شيكل بتمويل كريم من عدة مؤسسات شريكة.

وذكر مدير عام الإدارة العامة للزكاة بالوزارة أسامة إسليم، أنه تم توزيع مبلغ 150 أو 200 شيكل لكل أسرة، مشيرا إلى أن آليات التوزيع شملت مستفيدين من كل محافظات قطاع غزة عبر منظومة لجان الزكاة.

وأوضح اسليم، أن اختيار المستفيدين جاء وفقًا للمعايير التي وضعتها إدارة الزكاة لضمان إيصال المساعدات لمستحقيها.

وأشاد بجهود المؤسسات المانحة المبذولة في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة نتيجة الحصار منذ سنوات.