الزكاة بالأوقاف تنظم حفلًا للأطفال بمناسبة عيد الفطر

غزة- وكالة الرأي

نظمت لجنة زكاة البريج وجحر الديك التابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية حفلًا للأطفال، بمناسبة عيد الفطر السعيد، بتمويل كريم من مؤسسة البركة الجزائرية.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة د. خليل شاهين أن من واجب المؤسسات الأهلية القيام بمسؤولياتها تجاه شريحة الأطفال، وتنظيم الفعاليات التي من شأنها رسم البسمة على شفاههم، منوهًا بأن الحفل حضره 700 طفل شاركوا في الفقرات الترفيهية والمسابقات العلمية وتوزيع الهدايا والجوائز.

وأشار إلى أن اللجنة مستمرة في تنفيذ الفعاليات المشابهة من أجل دعم شريحة الأطفال وتعزيز احتياجاتهم المعنوية والنفسية.

