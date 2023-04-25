"التعليم" تعلن موعد صرف مكافآت العاملين ببرنامج التمكين والتميز

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن موعد صرف مكافآت العاملين في برنامج التمكين والتميز.
وقالت الوزارة في تصريح لوكالة "الرأي" إنه سيتم صرف المكافآت يوم الثلاثاء القادم 2/5/2023 عبر فروع بنك البريد في محافظات قطاع غزة.
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25 نيسان / أبريل 2023 02:23
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