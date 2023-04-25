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"التعليم" تعلن موعد صرف مكافآت العاملين ببرنامج التمكين والتميز

25 نيسان / أبريل 2023 02:23

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن موعد صرف مكافآت العاملين في برنامج التمكين والتميز. 

وقالت الوزارة في تصريح لوكالة "الرأي" إنه سيتم صرف المكافآت يوم الثلاثاء القادم 2/5/2023 عبر فروع بنك البريد في محافظات قطاع غزة

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