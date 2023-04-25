"كيان" يفتتح مبادرة لتنمية مهارات الكتابة الإبداعية للطلائع

غزة-وكالة الرأي

افتتح مركز كيان الثقافي، المبادرة الثقافية "تناغم الحواس"، والتي ينفذها تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة والمركز الثقافي الماليزي، ضمن مشروع المبادرات الثقافية لعام 2023.

وأوضح المدير العام للعمل الأهلي والآداب في الهيئة سامي أبو وطفة أن مشروع المبادرات الثقافية يهدف إلى النهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني، ودعم الجمعيات والمراكز الثقافية وتشجيعها لتطوير قدراتها والارتقاء بأنشطتها وبرامجها من خلال تنفيذ مبادرات ثقافية إبداعية نوعية تخدم الثقافة الفلسطينية.

وأشار إلى أن مبادرة "تناغم الحواس" تهدف إلى دعم الأطفال المبدعين أصحاب الخيال الواسع، من خلال ابراز موهبتهم وتعزيز قدرتهم على انتاج أعمال أدبية بشكل متقن، باستخدام أساليب نوعية غير تقليدية، لافتًا إلى أن المبادرة تسهم في الاكتشاف المبكر للمواهب الدفينة لدى الأطفال وتحفيز طاقاتهم الابداعية، وتشجيعهم على القراءة والمطالعة.

من جانبها، أكدت منسقة المبادرة الدكتورة تغريد شعفوط أن المبادرة تستهدف (25) طفل وطفلة، وتقوم فكرتها على تحفيز اللاوعي لدى الأطفال، وإطلاق الطاقات الكامنة داخلهم عن طريق عامل محفز للكتابة الإبداعية من خلال الحواس الست، لافتة إلى أن المبادرة تحتوى على محاضرات تدريبية يقدمها مختصون وسيتم تخصيص كل يوم من أيام التدريب لحاسة من الحواس، وآليات التعامل معها لكتابة نصوص قصيرة وليدة اللحظة.

وأشارت إلى أنه سيتم من خلال المبادرة تأسيس ملتقى أدبي للأطفال يكون بمثابة حاضنة لمواهبهم، ويتم من خلاله تنفيذ أنشطة متنوعة ولقاءات وأمسيات أدبية ومحاضرات تنمية بشرية وفكرية ومسابقات أدبية وورش عمل على مدار العام.

