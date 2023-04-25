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"العدل" تجدد التحذير من تدهور الحالة الصحية للأسير خضر عدنان

25 نيسان / أبريل 2023 03:16

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غزة- وكالة الرأي 
جددت وزارة العدل تحذيرها من تدهور حالة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لما يزيد عن 78 يوماً متتالية لم يتناول خلالها إلا الماء، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وباقي الأسرى المرضى، والأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان وصل " الراي" نسخة عنه :"  أن سياسة الإهمال الطبي الممنهجة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية إلى جانب سياسة الاعتقال الإداري تعتبران جريمة ضد الإنسانية وتخالفان أبسط قواعد القانون الدولي والاتفاقيات التي تجرم اعتقال المدنيين الفلسطينيين والزج بهم في سجون الاحتلال دون تهمة أو محاكمة.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حالة الأسير خضر عدنان الذي يواجه سياسة الاعتقال الإداري بأمعائه الخاوية، داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتفقد حالة الأسير خضر عدنان والضغط للإفراج عنه ،مشدده على ضرورة التدخل العاجل للمجتمع الدولي التدخل لوقف جريمة الاعتقال الإداري

ونوهت الوزارة إلى أن ما يزيد عن ألف فلسطيني بينهم أطفال معتقلين إدارياً، وأن ما يزيد عن 650 أسير مريض بينهم 19 مريضاً بالسرطان، إلى جانب الأسيرات والأسرى الأطفال الذين خلّف الأسر لديهم مشاكل نفسية وجسدية.
 

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