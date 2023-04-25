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"التعليم" تُكرم الفائزين بجوائز البحث العلمي لعام 2022

25 نيسان / أبريل 2023 03:18

غزة - وكالة الرأي:

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي الفائزين في جوائز البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي للعام 2022، وذلك في مقر الوزارة بغزة.

وشارك في حفل التكريم د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، ود. إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للتعليم العالي، ود. علي أبو سعدة مدير عام التعليم الجامعي، وم. عبد الرحمن جبر مدير عام الكليات والتعليم التقني، وعدد من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، وعمداء الكليات، وعمداء الدراسات العليا والبحث العلمي.

وأكد ثابت على أهمية البحث العلمي ودوره في المعرفة العلمية، كما تحدث عن خطط الوزارة المستمرة في الاهتمام بالبحوث العلمية، مبيناً أن المسابقة جاءت انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية دعم أنشطة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام، وحرصاً منها على تشجيع إجراء الأنشطة البحثية الأصيلة المختلفة، وصولاً إلى توظيف أمثل لأنشطة البحث العلمي ونتائجها بهدف الوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع الفلسطيني في شتى المجالات.

بدوره، أوضح القدرة أن المسابقة أقيمت وفق معايير وشروط خاصة، وتم تحكيمها وفق أسس علمية سليمة، داعياً كل المؤسسات أن تدعم دائماً في البحث العلمي خاصة الجانب التطبيقي والتركيز على مجال خدمة المجتمع المحلي.

وتتمحور الجائزة حول (4) مجالات رئيسية هي: جائزة مؤسسات التعليم العالي في البحث العلمي، وجائزة الإنتاج البحثي، وجائزة أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه.

أما المجال الرابع وهو جائزة التميز البحثي لطلبة البكالوريوس، فسيتم إعلان وتكريم الفائزين بها في أواخر شهر يونيو من العام الحالي بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني حيث إنها تستهدف أبحاث الطلبة الخريجين لدرجة البكالوريوس.

وقد حصلت الجامعة الإسلامية على المركز الأول عن جائزة مؤسسات التعليم العالي، وعن جائزة الإنتاج البحثي فقد فاز فيها (10) متقدمين، وعن الجائزة أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه فاز فيها (9) باحثين.

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