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"الإعلام الحكومي": معرض " تنفس حرية" نموذج جديد للتضامن مع الأسرى

25 نيسان / أبريل 2023 04:36

غزة - وكالة الرأي:

أشاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامه معروف، بمعرض معرض "تنفس حرية"، والذي نظمته وزارة شؤون الأسرى والمحررين بالتعاون مع عدة مؤسسات ذات علاقة بقضية الأسرى.

 واعتبر معروف خلال زيارة وفد من المكتب الإعلامي الحكومي، هذا المعرض بنموذج جديد للتضامن مع الأسرى البواسل، ويسلط الضوء على قضية الأسرى بكل أبعادها سواء معاناتهم أو حياتهم أو إنجازاتهم وتطلعاتهم.

وأوضح معروف أن قيادة الشعب الفلسطيني لن تتخلى عن الأسرى وأن المقاومة تبذل كل جهدها لتحرير الأٍسرى البواسل من سجون الاحتلال، مؤكداً على أن فلسطين باقيةً مع أبطالها الأسرى في كسر قيدهم وتحريرهم ونصرتهم مهما كان الثمن.

يذكر بأن الحركة الأسيرة افتتحت المعرض الوطني الفني "نتنفـس حـرية" أمس الإثنين في قاعة الشاليهات غرب مدينة غزة، ويستمر حتى السبت المقبل ويشمل زوايا متنوعة ومشاهد حصرية من داخل السجون.

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