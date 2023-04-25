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الصحة: 167 عمليةً جراحيةً خلال إجازة عيد الفطر

25 نيسان / أبريل 2023 04:55

أرشيف
أرشيف

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إحصائية عملها خلال أيام عيد الفطر المبارك، في كافة مراكزها ومستشفياتها في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في تصريح مقتضب مساء اليوم الثلاثاء، أن الطواقم الطبية في المستشفيات، أجرت 167 عمليةً جراحيةً، منها 97 عملية كبرى، خلال إجازة عيد الفطر.

وحيا المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، جهود تلك الطواقم في القيام بواجبها تجاه أبناء شعبنا، مقدرًا عاليا تعاون وتفهم المواطنين، ما ساهم في إتمام تنفيذ الخطة بنجاح.

وأكد المكتب أن الطواقم الحكومية عكفت طوال الفترة الماضية، على تنفيذ خطة العيد والأيام التي سبقته، بمشاركة أكثر من خمسة آلاف موظف، موزعين بين طواقم تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات في الاستقبال والطوارئ والإسعاف والأشعة والجراحة وأقسام المبيت.

كما شملت الخطة أجهزة وزارة الداخلية كالدفاع المدني والأمن الوطني وشرطة المرور وشرطة البلديات والحراسات والمباحث والمراكز، وطواقم البلديات في خدمات النظافة والمياه والمتنزهات، وطواقم الطب الوقائي وحماية المستهلك، وطواقم المعابر، وطواقم شركة الكهرباء، وغيرهم من الطواقم الحكومية المساندة.

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