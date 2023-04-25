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وفد من وزارة التعليم يزور المعرض الوطني "نتنفس حرية"

25 نيسان / أبريل 2023 05:27

وفد من وزارة التعليم يزور المعرض الوطني "نتنفس حرية"
وفد من وزارة التعليم يزور المعرض الوطني

غزة - وكالة الرأي:

زار وفد من وزارة التربية والتعليم العالي المعرض الوطني "نتنفس حرية" الذي ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين، والذي تنظمه الحركة الأسيرة في قاعة "الشاليهات" الكبرى غربي مدينة غزة.

وضم وفد الوزارة د. مدحت الزطمة مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام، وأ. فطين البنا مدير دائرة القيادات الطلابية، وأ. أحمد الشامي مدير الدائرة الثقافية، ود. علاء فيصل رئيس قسم العلاقات العامة.

وأجرى الوفد جولة في زوايا المعرض الوطني الذي يبرز جوانب من حياة ومعاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، واطَّلع على الرسائل والدلالات التي يعبّر عنها.

وأكد د. مدحت الزطمة على أهمية تواصل الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تعزز حضور قضية الأسرى لدى الأجيال الفلسطينية وهذا ما تسعى إليه وزارة التعليم في تنظيمها لعديد من البرامج والنشاطات التي تحيي قضية الأسرى لدى طلبة المدارس في كافة المراحل الدراسية.

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