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الفصائل: سياسة الاغتيالات ضد المقاومة لن تفلح والاحتلال يلعب بالنار

25 نيسان / أبريل 2023 07:36

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

غزة - وكالة الرأي:

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن تهديدات الاحتلال لن تُفلح بتفعيل سياسة الاغتيالات ضد قادة المقاومة في ترميم صورته التي كسرتها المقاومة.

جاء ذلك خلال لقاء فصائل المقاومة الفلسطينية في اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، ناقشت فيه آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية.

وأضافت الفصائل، أن الاحتلال يلعب في النار بما يقوم به من إجرام تجاه المسجد الأقصى وتواصل الاعتداء على مصلى باب الرحمة الذي يمثل محاولة فاشلة لتغيير الهوية الإسلامية في القدس، وجزء من مخططات التهويد التي لن تمر بإذن الله.

ودعت لمواصلة شد الرحال وتكثيف الرباط في باحات المسجد الأقصى لإفشال المخططات الخبيثة الرامية لفرض السيطرة الصهيونية والتقسيم الزماني والمكاني للأقصى.

وحول ملف الأسير خضر عدنان، قالت الفصائل إن ما تمارسه قوات الاحتلال من تصاعد لسياسة الإهمال الطبي تجاه الأسير المضرب عن الطعام القائد خضر عدنان، والأسير البطل وليد دقة هو تجاوز خطير، مؤكدة أن قضية الأسرى الأبطال تقف على رأس أولويات المقاومة.

واعتبرت الفصائل قيام قوات الاحتلال برفع العلم" الإسرائيلي"، فوق المسجد الإبراهيمي في الخليل هو اعتداء صارخ لن يغير من الواقع الإسلامي والتاريخي للمقدسات.

وأكدت " أن العمليات البطولية في القدس العاصمة وفي الضفة الأبية تفضح هشاشة الكيان المؤقت أمام ضربات شعبنا المجاهد، وتثبت قدرة شعبنا على افشال المخططات الخبيثة".

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