Opera تكشف عن متصفح One بمميزات الذكاء الاصطناعى.. تفاصيل

أعلنت شركة Opera عن متصفح جديد - Opera One - مصمم ليكون جاهزًا لـ"مستقبل الذكاء الاصطناعى التوليدى"، وفى الوقت الحالي فهو في وضع معاينة المطور، فيما يجب أن يحل المتصفح الجديد محل متصفح Opera في وقت لاحق من هذا العام.



ويخطط Opera One لتغيير كيفية تفاعل المستخدمين مع متصفح الويب، كما تقول الشركة، ويتميز بتصميم معياري يوفر تجربة تنقل سلسة وبديهية، فى محاولة لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مستخدم، فمن خلال واجهة نظيفة وخالية من الفوضى، يعد المتصفح بتوفير مساحة كبيرة للتكامل المستقبلي للميزات والإضافات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في كل من الشريط الجانبي للمتصفح وشريط العناوين.



ويقدم Opera One ميزة تجميع علامات تبويب مبتكرة تسمى "Tab Islands"، يتم تمكينها بواسطة مكون جديد متعدد مؤشرات الترابط، وتنظم هذه الميزة تلقائيًا علامات التبويب بناءً على سياقها، مثل تجميع علامات التبويب المرتبطة بأماكن العشاء المختلفة أو علامات التبويب المرتبطة بمختلف مستندات Google التي قد يعمل عليها المستخدم.



وهناك مجموعات علامات تبويب يتم تمثيلها بواسطة أقراص ملونة يمكن توسيعها أو طيها بنقرة واحدة، حيث تحتوى Tab Islands على تلميحات أدوات لتحديد الهوية والتنقل بسهولة، فيما تعد Tab Islands في Opera One واحدة من أولى تطبيقات نهج التصميم المعياري في Opera، والتي تتميز بحدود جزيرة مميزة وعلامات ألوان.



وتقول أوبرا إنها ستقدم ميزات إضافية مع عناصر تصميم مماثلة في المستقبل ، بما يتماشى مع استراتيجية التصميم المعياري لمتصفح One، فيما يدمج Opera One الميزات المستندة إلى AI في الشريط الجانبي للمتصفح ، مما يضيف وظائف وإمكانيات بديهية.

وعلاوة على ذلك ، تخطط Opera لتطوير Opera One إلى متصفح معياري بالكامل ، مما يسمح لواجهة المستخدم بالتكيف مع الاحتياجات الفريدة لكل مستخدم ديناميكيًا. سيجد المستخدمون تمكين مطالبات ChatGPT و ChatSonic و AI افتراضيًا.